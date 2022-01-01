Полицейские «Фантомы» зафиксировали уже более 4 тысяч нарушений скорости на дорогах

По состоянию на 29 января вынесено 4212 постановлений по нарушениям скоростного режима на дорогах, зафиксированных автомобилями-«фантомами».

Об этом заявил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Как известно, с 25 января, патрульные «Фантомы» начали фиксировать нарушения скоростного режима с моментальной передачей Информации о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.

«По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю»

Напомним, что первые четыре автомобиля-«фантома» были переданы в полиции в декабре 2021 года. Также сообщалось, что за день полицейские «Фантомы» зафиксировали почти одну тысячу нарушений ПДД.