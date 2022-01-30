На вокзале в Днепре оборвалась и упала огромная люстра

В Днепре 28 января на центральном вокзале во время замены ламп упала люстра.
Об этом сообщили в «Укрзалізниці».
При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол.
«Работы проходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал», - отмечено в сообщении.
Теперь проведут дополнительную внеплановую проверку всех подвесных осветительных приборов на железнодорожных вокзалах.
Напомним, ранее во Львове на вокзале горел пассажирский вагон.