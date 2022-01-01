Англичанин заявил, что 70 лет ездил без водительских прав и ни разу не попадался полиции

В Великобритании в графстве Ноттингемшир полиция остановила 82-летнего водителя автомобиля Mini, у которого не было прав и страховки.

Об этом сообщили в местной полиции.

По утверждению водителя, он ездил без прав и без страховки с тех пор, как ему исполнилось 12 лет. Каким-то образом он умудрялся никогда не быть остановленным полицией.

«К счастью, он никогда не попадал в аварию, не причинял никому травм и никогда не заставлял никого нести финансовые потери», - говорится в сообщении.

Напомним, что пьяного николаевца, разбившего авто возле Пушкинского кольца, ранее дважды штрафовали за нетрезвое вождение.