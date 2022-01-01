В Украине за сутки выявили более 24 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке:

10:25 В Украине за минувшие сутки выявили еще 24 508 новых случаев коронавируса. Из них заболели 3 378 детей и 444 медиков.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.