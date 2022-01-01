За сутки на Николаевщине выявили 486 случаев COVID-19, выздоровело 154 человека, а умерло 8 пациентов

На 30 января в Николаевской области выявлено 486 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 28 января из всех 121823 (+486) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 71965 (+220);
– Первомайск – 7344 (+78);
– Южноукраинск – 3908 (+24);
– Вознесенск – 2737 (+23);
– Очаков – 2105 (+61).
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 80 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3126 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 80 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 154, всего – 113913.
Умерло от последствий COVID-19 – 3392, в сутки – 8.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 30 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 525 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 67 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 40 больных и 13 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 72 больных и 2 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 42 больных и 27 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 35 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 37 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 18 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 29 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 4 больных и 4 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 8 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 25 больных и 9 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 30 больных и 10 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 7 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 26 больных и 26 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 7 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.
По состоянию на 30 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 427,14 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 22,59% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1506,28 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 51,34 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 19,89% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +45,49% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 30 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 23,81%.