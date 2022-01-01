Николаевские спасатели за сутки дважды привлекались к тушению пожара – в одном из случаев погиб мужчина

29 января подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области дважды привлекались на тушение пожаров на территории частного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Первый случай зафиксирован в Николаеве по улице Радостной . На пункт связи поступило сообщение о возгорании подсобного помещения в двухэтажном нежилом здании на первом этаже. Прибыв на место, пожарные ликвидировали горение площадью 1 квадратный метр, жилье было спасено от распространения огня. Причиной воспламенения служило короткое замыкание электропроводки.

Второй случай произошел по ул. Трудовой Славы города Первомайска. По прибытию установлено, что возгорание возникло в одной из комнат в жилом доме. Также на месте обнаружено тело мужчины 1950 года рождения. Работы по тушению не проводились.

Всего привлекались четыре единицы техники и 14 спасателей. Также на местах работали сотрудники полиции, бригада АО «Николаевоблэнерго» и работники охранной фирмы ЧП «Сова».

Напомним, как на Николаевщине во время пожара в квартире погиб мужчина.