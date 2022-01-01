Возле Киева полиция задержала мужчину, который подозревается в жестком убийстве семейной пары

Правоохранители задержали подозреваемого в двойном убийстве супругов, тела которых нашли в Киевской области. Им оказался 52-летний житель Василькова.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции 30 января.

Погибшие – супружеская пара из Волынской области, оба были предпринимателями. Фургон с их телами полиция обнаружила вечером 29 января в Обуховском районе.

Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что на телах погибших правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото-резаные раны.

«Полиция задержала 52-летнего жителя Василькова в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. По предварительным данным, между нападающим и предпринимателем из Волыни произошел словесный конфликт, после чего нападающий нанес оппоненту многочисленные удары молотком. После совершенного злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла», – говорится в сообщении пресс-службы.

Небытов рассказал, что «с изуродованными телами супруги палач ехал по городу, а затем бросил фургон недалеко от центра Василькова».

По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыть следы преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, как николаевца, расстрелявшего семейную пару возле суда, приговорили к пожизненному лишению свободы.