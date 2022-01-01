В Ивано-Франковске массажист занимался сексом с клиентками, снимал на видео и публиковал в Интернете

В Ивано-Франковске задержан 27-летний массажист, который занимался сексом с клиентками, а видео публиковал в Интернете.

Об этом сообщает «ТРК 3-Студия».

По данным издания, мужчина работал массажистом. Он арендовал квартиры, где делал массаж женщинам. С некоторыми клиентками мужчина занимался интимом и снимал это на видео. Порнографию подозреваемый публиковал на одном из платных порнографических сайтов.

Начальник отдела миграционной полиции ГУНП в Ивано-Франковской области Юрий Довган рассказал, что женщины о снятии интимного видео знали.

«Женщины приходили к нему. И те, с которыми у него складывались личные отношения, он снимал видео с их добровольного согласия. Они утверждают, что не давали ему разрешения распространять это в Интернете», - сказал правоохранитель.

Задержанный объяснил, что публиковал видео из-за материальных затруднений. Полиция говорит, что они нашли порнографическое видео во время мониторинга сети.

Напомним, Нацполиция по наводке из Австралии задержала женщину и ее сожителя, которые снимали порнографию со своими малолетними детьми.