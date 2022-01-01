Самолёт из Стамбула не смог приземлиться в Николаевском аэропорту, покружил и улетел обратно

В воскресенье, 30 января, самолет, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту.

Об этом сообщил родственник одного из пассажиров рейса Николай Орлов у себя на странице в Facebook.

Мужчина отметил, что самолет сначала задержали, он сделал несколько кругов над аэропортом, а потом сообщили, что рейс отменили из-за погодных условий.

«Сегодня получилось пройти регистрацию, далее задержка рейса, несколько кругов над аэропортом, посадка самолета и кульминация: отмена рейса из-за погодных условий. Я ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ! Знаю, что турецкие авиалинии очень требовательны. Но: - все предыдущие года летали через Одессу и Херсон (один раз отмена в Одессе и один раз вернулся самолёт в Стамбул покружив над Херсоном); - вылетали две недели назад с Борисполь при значительно худших погодных условиях; - по слухам из зала ожидания рейс отменен из-за неготовности аэропорта; - нам везёт не вылететь из Николаева третий раз подряд за три месяца; - читал, что были ещё отмены; - билет с Одессы дешевле чем из Николаева, плюс затраты теперь на дорогу в Одессу и обратно, потерянный день и минус +/-2000 гривен», - пишет Николай Орлов.

На сайте FlightRadar видно, что самолет, выполняющий рейс TK489/THY489, вылетел из Стамбула, полетел в Николаев, сделал около 5-6 кругов над аэропортом и полетел обратно.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым сообщил, что не понимает, почему рейс, в итоге, был отменен. По его словам, рейс изначально был задержан, а когда самолет все же полетел, над Николаевом пошел снег.

— Светосигналки хватает с головой. Они задержались на два часа с вылетом. Погода была нормальная, все было хорошо. Когда подлетали к Николаеву, были небольшие заряды снега. Они могли постоять, сделать еще пару кругов и сесть. Но они приняли решение о том, что пошли обратно на Стамбул. Почему не сели, я не могу сказать. Кто запрашивается, у нас нормальная погода и все хорошо. Все оборудование работает. Я ж не могу отвечать за авиакомпанию. Тут больше вопросов к авиакомпании, - сказал Кызым.

Также Кызым отметил, что авиакомпания будет сотрудничать с пассажирами, чей рейс был отменен.

— Авиакомпания пассажирами занимается, они будут регистрированы другой рейс. Аэропорт при необходимости оказывает содействие. Но, покупая билет, пассажир заключает договор с авиакомпанией. Аэропорт – заложник ситуации, если авиакомпания не выполняет или отменяет рейсы, - добавил Петр Кызым.

Отметим, за последний час в Николаеве пошел мелкий снег.

Напомним, в понедельник, 3 января, из КП «Николаевский международный аэропорт» отменили рейс Стамбул-Николаев-Стамбул.

Напомним, что авиакомпания Windrose с 9 ноября отменила полеты по маршруту Николаев - Киев, потому что нет загрузки, а аэропорт не готов к зиме.

Также напомним, на КП «Николаевский международный аэропорт» рассказали подробнее о регулярном рейсе «Николаев-Киев», который осуществляет авиакомпания «Мотор Сич».