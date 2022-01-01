В Одессе Nissan на скорости врезался в опору рекламного щита – водитель и пассажир погибли на месте

В ночь на 30 января в Одессе автомобиль на высокой скорости врезался в опору рекламного щита. В результате аварии на месте погибли два человека, а еще один пострадал.

Трагедия произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской. Там машина марки Nissan Maxima выехала с дороги. Отмечают, что водитель не справился с управлением.

Вследствие ДТП погибли два человека - 30-летний водитель и 29-летний пассажир. Еще один 31-летний пассажир пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сейчас идут следственные действия. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Напомним, как в Николаеве ночью водитель Renault снес ограду на Центральном проспекте и врезался в дерево