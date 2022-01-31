В Николаеве местный житель обнаружил на одной из улиц артснаряд – спасатели его уничтожили

В Николаеве 30 января спасатели уничтожили артиллерийский снаряд.
Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Опасную находку обнаружил местный житель на открытой территории на пересечении улиц Степной и Вишни во время прогулки.
В 12:40 группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области путем контролируемого подрыва уничтожила артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.
Напомним, в Николаеве 27 января на базе старших классов лицея №60 состоялся урок по противоминной безопасности.