В Николаеве местный житель обнаружил на одной из улиц артснаряд – спасатели его уничтожили

В Николаеве 30 января спасатели уничтожили артиллерийский снаряд.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Опасную находку обнаружил местный житель на открытой территории на пересечении улиц Степной и Вишни во время прогулки.

В 12:40 группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области путем контролируемого подрыва уничтожила артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.

Напомним, в Николаеве 27 января на базе старших классов лицея №60 состоялся урок по противоминной безопасности.