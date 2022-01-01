В Николаеве полиция разыскивает 8-летнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся домой

В воскресенье, 30 января, николаевская полиция разыскивает 8-летнего Виталия Ярошенко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Известно, что днем мальчик ушел из дома по улице Херсонское Шоссе на прогулку и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, глаза серые.

Был одет в синюю куртку, разноцветную шапку, белые кроссовки.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам (0512) 64-95-99, (0512) 53-13-59, 102