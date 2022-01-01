СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 22 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели более 4 тысяч больных

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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8:15 За сутки 30 января в Украине зафиксировано 22 тысячи 26 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 865, медработников – 337); 20 983 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6524 человека, вторую дозу - 7653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу - 6708 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 322 человека; летальных исходов – 78; выздоровело – 4 346 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 064 495 человек; выздоровело – 3 622 745 человек; летальных исходов – 100 203 проведено ПЦР-тестирований – 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. В общей сложности проведено 30 300 581 прививку.