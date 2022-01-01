Украинские моряки, которых якобы задержала ФСБ, нашлись – оказалось, они дрейфовали в море

Украинские рыбаки, о пропаже которых 28 января сообщила омбудсмен Людмила Денисова, нашлись. Сейчас они в Херсонской области.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич на своей странице в Facebook.

Как известно, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в акватории Черного моря российские пограничники незаконно задержали двух граждан Украины на временно оккупированной территории Крымского полуострова, не предоставив официальной информации об инциденте Киеву. Тогда она рассказала, что два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

«Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись. Они уже на суше в Херсонской области. В ближайшее время будут осмотрены в больнице».

«По словам, катер представителями ПС ФСБ РФ не задерживался, подходов других плавсредств к нему не было», – написал Кориневич.

Кориневич написал, что у катера заглох двигатель и он дрейфовал в море, рыбаки сейчас в больнице.

Он также добавил, что информацию об их якобы задержании передали родственникам рыбаков знакомые, проживающие в Крыму, но эта информация официально не подтверждалась.

Напомним, в мае 2018 года в акватории Черного моря российскими пограничниками было задержано рыболовецкое судно ЯМК-0041 с рыбаками из Очакова. В связи с этим Николаевская облгосадминистрация направила официальные обращения уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой и в министерство иностранных дел Украины. В итоге в конце октября 2018 года их обменяли на членов экипажа российского судна «Норд», которое 25 марта задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины.

А в 2021 году ФСБ задержала четырех рыбаков из Очакова, которые вышли на промысел в Черное море. Позже стало известно, что двух задержанных погранслужбы ФСБ РФ рыбаков, оштрафовали за вылов рыбы на 94 тысячи гривен в эквиваленте. В апреле 2021 года очаковские рыбаки, которых задерживала ФСБ, вернулись домой.