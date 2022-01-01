На Николаевщине из-за скользкой дороги в кювет слетел Peugeot – спасатели помогли достать автомобиль

В Николаевской области спасатели помогли водителю отбуксировать автомобиль из кювета.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

30 января в 14:25 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что возле села Панкратово Южноукраинской территориальной общины Вознесенского района водитель автомобиля Peugeot 307 из-за скользкой дороги съехал в кювет.

Спасатели 25-й государственной пожарно-спасательной части 1-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС вытащили автомобиль и отбуксировали его на безопасный участок дороги, где он продолжил движение.

Напомним, как на Николаевщине спасатели помогли семье вытащить автомобиль, застрявший на полевой дороге.