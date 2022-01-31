За сутки в Николаевской области выявили 537 случаев COVID-19, выздоровело 128 человек, 3 пациента умерло

На 31 января в Николаевской области выявлено 537 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 31 января из всех 122360 (+537) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 72300 (+335);
– Первомайск – 7418 (+74);
– Южноукраинск – 3929 (+21);
– Вознесенск – 2752 (+15);
– Очаков – 2106 (+1).
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3134 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 128, всего – 114041.
Умерло от последствий COVID-19 – 3395, в сутки – 3.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 31 января на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 618 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 72 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 45 больных и 17 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 80 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 61 больной и 24 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 38 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 43 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 22 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 28 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 4 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 3 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 26 больных и 7 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 25 больных и 10 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 7 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 35 больных и 25 человек с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 7 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 0.
По состоянию на 31 января по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 472,55 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 24,34% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1563,24 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 44,03 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 21,02% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +45,34% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 31 января в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,19 %.