На Закарпатье, на одном из горных перевалов, на дорогу сошли две лавины

В ночь на понедельник, 31 января, в Закарпатские области на трассу Мукачево-Рогатин сошли две лавины, загородившие часть дороги.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Лавины сошли вблизи города Рахов и села Деловое. По данным спасательной службы, обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги.

На утро понедельника, по информации «Укравтодора», проезд на дорогах общего пользования обеспечен во всех регионах, в том числе на горных перевалах.

В то же время в «Укргидрометеоцентре» предупредили, что 31 января на всей территории Украины будут наблюдаться шквальные порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах страны гололедица.

В Киеве и области в понедельник на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, зафиксирован первый уровень опасности.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Николаевской области ближайшие трое суток будет преобладать погода без существенных осадков.