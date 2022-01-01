В Киевской области поезд протаранил пассажирский автобус

Вечером в воскресение, 30 января, в городе Ирпень, Киевской области на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автобуса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Богдан" и электропоезда произошел на улице Чкалова в Ирпене в 22:30 вечера.

«Правоохранители установили, что 47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом. К счастью, пассажиров в автобусе не было. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу», - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции также добавили, что по результатам медицинского исследования алкоголя в организме водителя обнаружено не было.

Как сообщает «24 канал», на переезде были светофоры, однако вечером 30 января они не работали.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области поезд протаранил «ВАЗ», который ехал на «красный». В результате столкновения погибли два человека.