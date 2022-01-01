На Одесчине мужчина повесил на столбы муляжи гранат – так он решил защитить камеры наблюдения от воров

В Белгород-Днестровском местный житель повесил на электроопорах муляжи гранат.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Одесской области.

О подозрительных предметах правоохранительным органам сообщил местный житель. Выехав на место происшествия, полицейские установили: обманки повесил сам хозяин. По словам мужчины, чтобы уберечь домовладение от воров, он установил рядом на столбах две камеры видеонаблюдения, а чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, которые купил на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Напомним, как в центре Первомайска из-за подозрительного предмета оцепили квартал – это оказался муляж взрывчатки.