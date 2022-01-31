В Николаеве полиция разыскала пропавшего 8-летнего мальчика – он решил покататься на катке, но не сказал об этом родителям

Вечером, 30 января, в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что около 15:00 ушел из дома по улице Херсонское Шоссе на прогулку с другом и не вернулся ее 8-летний сын. Сначала женщина самостоятельно пыталась найти ребенка, но уже вечером обратилась за помощью в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На поиски мальчика и его товарища были немедленно ориентированы сотрудники отделения полиции №2 Николаевского районного управления, роты особого назначения, инспекторы ювенальной превенции и экипажи патрульной полиции.

За часы детей нашли спецназовцы – мальчики шли пешком домой из центра города.

По словам путешественников, они решили прокатиться на катке на Соборной площади, но не сообщили об этом взрослым. Когда дети погуляли, то они пешком двинулись домой. Их нашли полицейские уже вблизи домов. Таким образом, мальчики преодолели расстояние почти в четыре километра. Детей бойцы отогрели, накормили и передали родителям. Со взрослыми сейчас проводят превентивную работу ювенальные полицейские.

«Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям, всегда держите их в поле зрения, особенно малолетних, общайтесь с ними и объясняйте им правила безопасного поведения. В случае их исчезновения – немедленно сообщайте на 102!», - добавили в полиции.

Напомним, как на Николаевщине разыскали 4-летнего мальчика – ребенок уснул дома в шкафу.