В Николаевском аэропорту рассказали, почему самолет из Стамбула не смог приземлиться: «Стали заложниками обстоятельств»

Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что непогода стала результатом отмены рейса в Стамбул.

Об этом говорится в Telegram-канале Николаевского аэропорта.

Как известно, в воскресенье, 30 января, самолет, вылетевший из Стамбула, не смог приземлиться в аэропорту Николаева.

«Принимая во внимание распространение в сети информации, которая не совсем корректно отражает истинные причины произошедшего, хотим внести ясность в ситуацию», - говорится в сообщении.

Директор предприятия отметил, что Николаевский аэропорт и турецкие партнеры – компания Turkish Airlines стали заложниками стечения обстоятельств, а сам инцидент произошел из-за непогоды. Помимо этого Кызым подчеркнул, что в скором времени в аэропорту Николаева появится необходимое оборудование после того, как техника пройдет этап сертификации.

— Я благодарен пилотам за то, что они ждали улучшения погоды, чтобы посадить самолет. Но, к сожалению, сейчас мы находимся на этапе сертификации оборудования, необходимого для работы аэропорта в погодных условиях. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее закончить этот процесс, однако от нас не все зависит, — отметил Петр Кизим.

Он также поблагодарил турецкую сторону, и пообещал привести к минимуму повторение подобных ситуаций.

— Я благодарен компании Turkish Airlines за то, что поверили в аэропорт и, несмотря на частные случаи, их самолеты продолжают летать в Николаев. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы минимизировать повторение подобных ситуаций, — добавил директор аэропорта.

Напомним, как в Николаевском аэропорту рассказали о рейсе «Николаев-Киев» от «Мотор Сич» и планах на другие внутренние перелеты.