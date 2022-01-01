В Киеве после пожара восстанавливают костел Святого Николая – первый этап ремонта завершили за три месяца

В понедельник, 31 января, киевский костел Святого Николая восстановили после пожара, завершив там полностью ремонтно-восстановительные работы.

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

Как отмечается, стоимость всех работ и услуг составила 21 546 802,90 гривен. Эти средства пожертвовали благотворители в лице украинских бизнесменов.

- Техническое обследование здания с рекомендациями по устранению его аварийности и разработка рабочего проекта - 1 296 587, 00 гривен; - Государственная экспертиза рабочего проекта - 44 947,48 гривен; - Противоаварийный ремонт и техническое наблюдение за проведенными работами - 725 330,40 гривен; - Противоаварийный ремонт и реставрация - 19 378 943,83 гривен; - Авторское наблюдение за строительными работами - 100 994,19 грн.

Кроме того, был создан «Фонд костела Св.Николая», где осталось более 8 миллионов гривен.

Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что «следующим этапом будет реставрация костела, которую планируют завершить до 1 июля этого года. После этого костел передадут в пользование парафии Святого Николая».

Напомним, вечером 3 сентября в костеле Святого Николая на Большой Васильковской в Киеве начался пожар. Ее удалось потушить, но полностью сгорел орган. Основной версией пожара в костеле Святого Николая назвали замыкание электропроводки. В Минкульте уверяют, что все восстановят.

Представители украинского бизнеса всего за сутки собрали 20 миллионов гривен на его ремонт. Сейчас эта сумма выросла. Среди тех, кто предоставил свои средства на восстановление костела, много простых украинцев.

Также известно, правительство поручило Минкульту проработать вопрос возможности передачи костела Святого Николая римско-католической общине.