СПЕЦТЕМА: В Украине зафиксировали еще 30,8 тысяч новых случаев COVID-19

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01.02.2022 08:13

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:13 За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 056, медработников – 337), сообщили в Минздраве.

65 655 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23278 человек, вторую дозу - 25525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16 372 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 069 человек; летальных исходов – 192; выздоровели – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 095 263 человека; выздоровели – 3 631 580 человек; летальных исходов – 100 395, проведено ПЦР-тестов – 18 113 574.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4095263

30768

100395

192

3631580

8835

363288

953,9

м. Київ

367993

2363

8510

5

336865

873

22618

762,8

Вінницька

132951

1654

3365

12

111928

447

17658

1147,1

Волинська

111446

628

2259

3

102426

95

6761

656,3

Дніпропетровська

257643

1418

9154

12

235857

115

12632

399,2

Донецька

182268

1167

5319

12

166100

301

10849

577,7

Житомирська

159566

533

3360

4

139486

191

16720

1389,1

Закарпатська

99361

787

2567

10

86476

190

10318

823,7

Запорізька

189436

835

5516

9

178329

92

5591

332,8

Івано-Франківська

162644

907

3260

11

128304

1381

31080

2276,3

Київська

200074

1174

4837

6

183778

178

11459

643,1

Кіровоградська

36192

258

1651

2

31658

118

2883

310,6

Луганська

65690

756

2276

5

57994

23

5420

806,1

Львівська

263345

3411

6230

12

215978

1023

41137

1641,1

Миколаївська

123162

802

3400

5

114253

212

5509

493,8

Одеська

264052

2471

5725

7

232971

173

25356

1068,2

Полтавська

153245

995

3964

10

140378

436

8903

644,5

Рівненська

144464

1441

2391

8

128285

399

13788

1197,6

Сумська

153822

1308

2995

9

131733

575

19094

1796,2

Тернопільська

126773

1441

2238

7

108183

268

16352

1578,6

Харківська

267858

1977

6591

9

237654

269

23613

891,2

Херсонська

85779

441

2773

6

76772

63

6234

608,9

Хмельницька

168061

1070

3492

9

145902

561

18667

1492,4

Черкаська

139286

1029

2790

10

128211

249

8285

698,1

Чернівецька

135588

1010

3134

4

117643

136

14811

1646,1

Чернігівська

104564

892

2598

5

94416

467

7550

765,6
    Фотофакт