СПЕЦТЕМА: В Украине зафиксировали еще 30,8 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

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08:13 За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 056, медработников – 337), сообщили в Минздраве.

65 655 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23278 человек, вторую дозу - 25525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16 372 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 069 человек; летальных исходов – 192; выздоровели – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 095 263 человека; выздоровели – 3 631 580 человек; летальных исходов – 100 395, проведено ПЦР-тестов – 18 113 574.

С начала вакцинальной кампании привито 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности проведено 30 366 236 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: