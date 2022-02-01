У девятилетнего николаевца на пальце застряла гайка – спасателям пришлось ее распиливать

Иллюстрация В Николаеве спасатели сняли гайку с пальца ребенка.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

31 января на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что необходима помощь девятилетнему мальчику, который надел гайку на указательный палец правой руки и не может ее снять.

Прибыв на проспект Героев Украины спасатели аварийно-спасательного отделения аварийно-спасательной части спецназначения ГУ ГСЧС, выяснили, что родители ребенка пытались самостоятельно снять гайку разными способами, но не получилось, поэтому и позвонили по телефону 101.

Сотрудники ГСЧС осторожно, с помощью подручных средств, распилили гайку и сняли с пальца ребенка.

Напомним, как в Николаеве спасатели освободили ребенка, который застрял головой между брусьями скамейки.