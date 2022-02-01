За сутки на Николаевщине выявили 802 новых случая COVID-19

По состоянию на 1 февраля в Николаевской области выявлено 802 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 1 февраля из всех 123 162 (+802) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 72 731 (+431);
– Первомайск – 7 551 (+133);
– Южноукраинск – 3 947 (+18);
– Вознесенск – 2 753 (+1);
– Очаков – 2 158 (+52);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3 139 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 212, всего – 114 253.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 400, в сутки – 5.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 1 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 664 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 77 больных;
- городская больница №3 Николаева – 48 больных и 17 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 87 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 66 больных и 26 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 41 больной;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 48 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 29 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 5 человек с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 7 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 5 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 27 больных и 7 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 29 больных и 12 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 9 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 51 больной и 9 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 8 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 1 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 531,22 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,03% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1 568,89 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 56,69 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,79% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +47,59% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 1 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,14%.