За сутки на Николаевщине выявили 802 новых случая COVID-19

По состоянию на 1 февраля в Николаевской области выявлено 802 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 1 февраля из всех 123 162 (+802) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 72 731 (+431); – Первомайск – 7 551 (+133); – Южноукраинск – 3 947 (+18); – Вознесенск – 2 753 (+1); – Очаков – 2 158 (+52); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3 139 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 212, всего – 114 253.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 400, в сутки – 5.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 1 февраля на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 664 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 77 больных; - городская больница №3 Николаева – 48 больных и 17 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 87 больных и 5 человек с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 66 больных и 26 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 41 больной; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 48 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 12 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 29 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 5 больных и 5 человек с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 7 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 5 больных; - Новобугская центральная районная больница – 27 больных и 7 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 29 больных и 12 человек с подозрением; - Снегиревская городская больница – 9 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 51 больной и 9 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 8 больных; - роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 1 февраля по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 531,22 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,03% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1 568,89 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 56,69 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,79% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +47,59% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 1 февраля в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,14%.