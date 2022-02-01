В центре Николаева столкнулись автомобиль и трамвай

В Николаеве на улице Садовая во вторник утром, 1 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевэлектротранс».

ДТП на перекрестке улиц Потемкинская и Садовая произошло около 10:10.

«В связи с этим, движение трамваев по маршруту №3 в направлении 10-й Военной временно приостановлено. На месте продолжается выяснение всех обстоятельств ДТП», – говорится в сообщении.

Напомним, как в центре Николаева грузовик столкнулся с трамваем.