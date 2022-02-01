В Николаеве произошел пожар в девятиэтажке в Корабельном районе, жильцов эвакуировали

В Николаеве 1 февраля случился пожар в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу Богоявленский проспект 325/1.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в ГСЧС сообщили в 13:18. По состоянию на 13:39 пожар локализовали на площади 20 кв.м. На месте работают 4 единицы техники и 14 спасателей. Проводится эвакуация жильцов дома. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Обновлено. Пожарные спасли мужчину из квартиры, где произошло возгорание. Также спасатели и полицейские из соседних квартир на верхних этажах эвакуировали 7 человек, в частности 2 детей. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Николаеве произошел пожар в пятиэтажке.