В Северном море из-за шторма столкнулись сухогруз и танкер

В Северном море у побережья Нидерландов сухогруз «Джульетта Д» столкнулся с танкером «Печора Стар» и восемь часов дрейфовал, потеряв управление.

Об этом сообщает «Медуза».

Оба судна находились на якорной стоянке в бухте порта Эймёйден. Утром 31 января во время шторма «Корри» якорь 190-метровой «Джульетты Д» сорвало, из-за чего судно врезалось в танкер. После столкновения «Джульетта Д» потеряла управление и начала дрейфовать вдоль берега, а затем столкнулась с опорой строящейся морской ветряной электростанции. После первого удара в корпусе грузового судна образовалась пробоина, через которую внутрь стала поступать вода.

По тревоге были подняты несколько спасательных шлюпок и вертолетов. В результате операции эвакуировали всех членов экипажа «Джульетты Д» – 18 человек. О пострадавших не сообщается. К сухогрузу, потерявшему управление, отправили два буксира.

Напомним, ранее в Карибском море кубинцы оказались на необитаемом острове и месяц питались одними кокосами.