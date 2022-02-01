В Николаеве в Лесках и на Намыве перебои с электричеством – произошла авария на подстанции

В Николаеве вечером 1 февраля произошла авария на трансформаторной подстанции на улице Лазурная.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В подстанции появились вспышки света и характерные звуки, напоминающие разрывы петард. На место прибыли спасатели и сотрудники «Николаевоблэнерго», последние отключили трансформаторную подстанцию и занялись ремонтными работами. По предварительным данным, удалось избежать серьезного пожара на подстанции.

Сейчас проблемы с уличным освещением появились на улицах Лазурная и Озерная. Уточняется информация, как случившееся затронуло жилой сектор, как много домов оказались отключены от электричества.

Напомним, ранее в центре Николаева из-за аварии на подстанции временно отключали свет.