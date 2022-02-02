СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине зафиксировали 35 тысяч новых случаев COVID-19

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02.02.2022 08:19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:19 За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 190, медработников – 940), сообщили в Минздраве.

74 592 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 4 314 человек; летальных исходов – 204; выздоровели – 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 130 277 человек; выздоровело – 3 641 474 человека; летальных исходов – 100 599 проведено ПЦР-тестов – 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

4130277

35014

100599

204

3641474

9894

388204

1019,3

м. Київ

370492

2499

8524

14

337860

995

24108

813,1

Вінницька

134203

1252

3378

13

112259

331

18566

1206,1

Волинська

112462

1016

2268

9

102486

60

7708

748,2

Дніпропетровська

259375

1732

9168

14

236669

812

13538

427,9

Донецька

183826

1558

5328

9

166404

304

12094

644,0

Житомирська

161147

1581

3362

2

139933

447

17852

1483,2

Закарпатська

100134

773

2572

5

86628

152

10934

872,8

Запорізька

190399

963

5532

16

178394

65

6473

385,3

Івано-Франківська

163974

1330

3282

22

129904

1600

30788

2254,9

Київська

201483

1409

4841

4

184129

351

12513

702,2

Кіровоградська

36502

310

1652

1

31766

108

3084

332,2

Луганська

66559

869

2281

5

58166

172

6112

909,0

Львівська

266298

2953

6243

13

216601

623

43454

1733,5

Миколаївська

123978

816

3402

2

114408

155

6168

552,9

Одеська

266777

2725

5734

9

233077

106

27966

1178,1

Полтавська

154416

1171

3967

3

140779

401

9670

700,0

Рівненська

146159

1695

2396

5

128814

529

14949

1298,5

Сумська

155321

1499

3001

6

132341

608

19979

1879,5

Тернопільська

128102

1329

2243

5

108592

409

17267

1666,9

Харківська

269979

2121

6603

12

237989

335

25387

958,2

Херсонська

86616

837

2774

1

76844

72

6998

683,5

Хмельницька

169827

1766

3505

13

146459

557

19863

1588,0

Черкаська

140226

940

2797

7

128557

346

8872

747,5

Чернівецька

136576

988

3144

10

117778

135

15654

1739,8

Чернігівська

105446

882

2602

4

94637

221

8207

832,2
    Фотофакт