СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине зафиксировали 35 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:19 За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 190, медработников – 940), сообщили в Минздраве.
74 592 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.
Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 4 314 человек; летальных исходов – 204; выздоровели – 9 894 человека.
За все время пандемии в Украине: заболело – 4 130 277 человек; выздоровело – 3 641 474 человека; летальных исходов – 100 599 проведено ПЦР-тестов – 18 206 854.
С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
4130277
|
35014
|
100599
|
204
|
3641474
|
9894
|
388204
|
1019,3
|
м. Київ
|
370492
|
2499
|
8524
|
14
|
337860
|
995
|
24108
|
813,1
|
Вінницька
|
134203
|
1252
|
3378
|
13
|
112259
|
331
|
18566
|
1206,1
|
Волинська
|
112462
|
1016
|
2268
|
9
|
102486
|
60
|
7708
|
748,2
|
Дніпропетровська
|
259375
|
1732
|
9168
|
14
|
236669
|
812
|
13538
|
427,9
|
Донецька
|
183826
|
1558
|
5328
|
9
|
166404
|
304
|
12094
|
644,0
|
Житомирська
|
161147
|
1581
|
3362
|
2
|
139933
|
447
|
17852
|
1483,2
|
Закарпатська
|
100134
|
773
|
2572
|
5
|
86628
|
152
|
10934
|
872,8
|
Запорізька
|
190399
|
963
|
5532
|
16
|
178394
|
65
|
6473
|
385,3
|
Івано-Франківська
|
163974
|
1330
|
3282
|
22
|
129904
|
1600
|
30788
|
2254,9
|
Київська
|
201483
|
1409
|
4841
|
4
|
184129
|
351
|
12513
|
702,2
|
Кіровоградська
|
36502
|
310
|
1652
|
1
|
31766
|
108
|
3084
|
332,2
|
Луганська
|
66559
|
869
|
2281
|
5
|
58166
|
172
|
6112
|
909,0
|
Львівська
|
266298
|
2953
|
6243
|
13
|
216601
|
623
|
43454
|
1733,5
|
Миколаївська
|
123978
|
816
|
3402
|
2
|
114408
|
155
|
6168
|
552,9
|
Одеська
|
266777
|
2725
|
5734
|
9
|
233077
|
106
|
27966
|
1178,1
|
Полтавська
|
154416
|
1171
|
3967
|
3
|
140779
|
401
|
9670
|
700,0
|
Рівненська
|
146159
|
1695
|
2396
|
5
|
128814
|
529
|
14949
|
1298,5
|
Сумська
|
155321
|
1499
|
3001
|
6
|
132341
|
608
|
19979
|
1879,5
|
Тернопільська
|
128102
|
1329
|
2243
|
5
|
108592
|
409
|
17267
|
1666,9
|
Харківська
|
269979
|
2121
|
6603
|
12
|
237989
|
335
|
25387
|
958,2
|
Херсонська
|
86616
|
837
|
2774
|
1
|
76844
|
72
|
6998
|
683,5
|
Хмельницька
|
169827
|
1766
|
3505
|
13
|
146459
|
557
|
19863
|
1588,0
|
Черкаська
|
140226
|
940
|
2797
|
7
|
128557
|
346
|
8872
|
747,5
|
Чернівецька
|
136576
|
988
|
3144
|
10
|
117778
|
135
|
15654
|
1739,8
|
Чернігівська
|
105446
|
882
|
2602
|
4
|
94637
|
221
|
8207
|
832,2