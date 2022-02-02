СПЕЦТЕМА: За сутки в Украине зафиксировали 35 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:19 За сутки 1 февраля в Украине зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 190, медработников – 940), сообщили в Минздраве.

74 592 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

Также за прошедшие сутки: госпитализированы – 4 314 человек; летальных исходов – 204; выздоровели – 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 4 130 277 человек; выздоровело – 3 641 474 человека; летальных исходов – 100 599 проведено ПЦР-тестов – 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека, бустерную дозу – 377 548 человек. В общей сложности проведено 30 440 828 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины: