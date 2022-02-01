Полицейские «фантомы» помогли ребенку найти маму, которая не появлялась дома 4 дня

Вечером во вторник, 1 февраля, В Киевской области сотрудники патрульной полиции, патрулировавшие на автомобиле "фантом" обнаружили ребенка, который шел вдоль дороги в поисках мамы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

«8-летний мальчик шел на поиски мамы, которая, по его словам, 4 дня не появляется дома. Отец в это время тоже был на работе. Дома осталась старшая сестра и младший брат. А малыш решил самостоятельно разыскать свою маму, потому что знает, где она работает в Киеве. Он сам прошел около 4-х километров по направлению к столице», - написал Белошицкий.

Полицейские отметили, что мальчик сильно замерз и был без головного убора. Патрульные посадили ребенка в автомобиль и поехали на территорию киевского завода, где работает мать ребенка, однако найти ее там не удалось.

После чего, сотрудники полиции связались с коллегой пропавшей женщины и получили контакты отца ребенка. Патрульные связались с мужчиной и вскоре родители приехали и встретились с ребенком.

«Хорошо все, что хорошо кончается. Спасибо за службу, оперативные и слаженные действия патрульным Николаю Колоде и Олегу Вовнянку», - добавил он.

Алексей Белошицкий отметил, что эту ситуацию возьмут на контроль офицеры ювенальной превенции и школьные офицеры полиции.

Напомним, что ранее на Хмельнитчине 10-летний мальчик заблудился в лесу и прошел 10 км в поисках людей.