За сутки в Николаевской области обнаружили 816 новых COVID-случаев, выздоровели 155 больных и двое умерли

На 2 февраля в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевская ОГА.
По состоянию на 02.02.2022 из всех 123 978 (+816) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 73225 (+494);
Первомайск – 7598 (+47);
Южноукраинск – 3967 (+20);
Вознесенск – 2767 (+14);
Очаков – 2167 (+9).
На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 232 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 3154 (+15) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 155, всего – 114408. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3402, в сутки – 2.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 02.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 681 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных;
- городская больница №3 Николаева – 48 больных и 19 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 86 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 74 больных и 23 человека с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 36 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 31 больной;
- Очаковская многопрофильная больница – 32 больных и 2 человека с подозрением;
- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 4 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 9 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных и 4 человека с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 25 больных и 7 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 26 больных и 13 человек с подозрением;
- Снегиревская городская больница – 11 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 41 больной и 19 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 5 больных;
- роддом №1 Николаева – 0.
По состоянию на 02.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 584,77 (при допустимом менее 75,0);
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,41% (при допустимом не более 65%);
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1740,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 63,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,44% (при допустимом не более 20%);
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +59,59% (при допустимом не более +50%).
Загруженность кроватей на 02.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,86%