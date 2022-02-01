За сутки в Николаевской области обнаружили 816 новых COVID-случаев, выздоровели 155 больных и двое умерли

На 2 февраля в Николаевской области выявлено 816 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 02.02.2022 из всех 123 978 (+816) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 73225 (+494);

Первомайск – 7598 (+47);

Южноукраинск – 3967 (+20);

Вознесенск – 2767 (+14);

Очаков – 2167 (+9).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 232 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3154 (+15) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 155, всего – 114408. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3402, в сутки – 2.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 02.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 681 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных;

- городская больница №3 Николаева – 48 больных и 19 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 86 больных и 5 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 74 больных и 23 человека с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 36 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 10 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 31 больной;

- Очаковская многопрофильная больница – 32 больных и 2 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 4 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 9 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 7 больных и 4 человека с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 25 больных и 7 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 26 больных и 13 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 11 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 41 больной и 19 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 5 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 02.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 584,77 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,41% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1740,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 63,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,44% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +59,59% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 02.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,86%