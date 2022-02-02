«Слуга Народа» созывает внеочередное заседание ВР, чтобы силовики отчитались о расследований дел в отношении нардепов

Глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в своем Telegram-канале.

По словам Арахамии, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревших расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.

«Поэтому я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и главу ДБР по делам народных депутатов. Никто из них не должен скрываться от ответственности за депутатским мандатом или партийным билетом. Закон один для всех», - заявил Арахамия.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В МВД, в свою очередь, отрицают, что Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским.

Сразу после этого нардепа исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство.