В горздраве завили, что Николаев уже через неделю может попасть в «красную» зону карантина

Начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала, что из-за быстрого распространении коронавирусной инфекции Николаев может попасть в «красную» зону уже на следующей недели.

Об этом она рассказала в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Шамрай отметила, что по койко-местам наблюдается наихудшая ситуация, где лечатся дети.

— Во время прошлой волны не было такого количество госпитализированных детей. Штамм «Омикрон» очень контагиозный. Николаевская «инфекционка» также начала госпитализировать детей, — сообщила начальница.

Она напомнила, что просмотр городов по принадлежности к карантинной зоне проводится два раза в неделю, подчеркивая, что «Николаев максимум через неделю попадет в «красную» зону», так как заболеваемость стремительно распространяется.

— В госпитализации нуждаются в основном те люди, которые не вакцинированы, — добавила Шамрай.

Отметим, что на данный момент Николаевская область находится в «оранжевой» зоне карантина.

Как известно, за последние сутки в Николаевской области обнаружили 816 новых COVID-случаев.