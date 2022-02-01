СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили более 39,5 тысяч новых случаев COVID-19 – это очередной антирекорд

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.
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8:20 За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 тысяч 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4446, медработников - 1035), сообщили в Минздраве. С начала кампании проведено всего 30 514 023 прививок.
Также за последние сутки:
госпитализировано лиц с подтвержденными и подозрительными случаями – 4136
летальных исходов – 210
выздоровели – 9380
За все время пандемии в стране:
Заболели – 4 169 897
выздоровели – 3 650 854
летальных исходов – 100 809
проведено ПЦР-тестирований – 183 080 56.