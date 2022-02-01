ДТП с Трухиным: Нардеп заявил, что готов сложить мандат, «если вынудит команда и ситуация»

Народный депутат Александр Трухин заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Об этом он заявил в комментарии «Интерфакс-Украина».

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить». В «Слуге Народа» намерены исключить Трухина из партии. В МВД, в свою очередь, отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

«Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность».

Нардеп отметил, что ему «искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала».

«Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии», - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что его поведению «вряд ли есть оправдание».

«Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы», - отметил Трухин.

Парламентарий сообщил, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере «сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию».

«И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования», - подытожил нардеп.

Как известно, в СМИ сообщали, что 23 августа 2021 года народный депутат от «Слуги Народа» Александр Трухин, якобы будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Тогда в Дарницком районе столицы автомобиль Audi, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в Ford, который двигался впереди. А Ford - в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек. В протоколах полиции, сделанных на месте ДТП, водителем автомобиля нардепа значится другой человек. Вскоре полиция передала дело в Государственное бюро расследований.

Позже Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что следствие по делу о ДТП с участием народного депутата Александра Трухина пока не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события - нет записей с камер видеонаблюдения.

Кроме того, Государственное бюро расследований не владеет материалами о том, что депутат Верховной Рады от «Слуги Народа» Александр Трухин после ДТП с его участием проходил освидетельствование на предмет наличия или отсутствия в его крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Напомним, что в Государственном бюро расследований заявили, что у них не было видео с бодикамеры патрульного после ДТП с участием нардепа Александра Трухина, которое опубликовали журналисты.