В Николаеве вдоль Богоявленского проспекта и Космонавтов продолжают сносить билборды

В Николаеве продолжают демонтировать часть билбордов по Богоявленскому проспекту в рамках подготовки к проведению троллейбусной линии. Также пришлось снести несколько рекламный конструкций на Космонавтов, которые не соответствуют разрешению рекламы.

Об на странице в Facebook сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского.

«Продолжаем убирать билборды, на которых истек срок действия разрешительных документов. Особое внимание сейчас на тех конструкциях, которые мешают строительству новой троллейбусной линии вдоль Богоявленского проспекта, а также не входят в новую комплексную схему размещения рекламных средств по улице Космонавтов. Прошу владельцев, прислушаться к предупреждениям и заранее убрать свои щиты», – рассказал директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, в Николаеве до конца 2022 года не закончат строительство троллейбусной линии в Корабельный район.