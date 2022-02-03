За сутки в Николаевской области обнаружили 823 новых COVID-случая, выздоровел 231 пациент и шесть человек умерли

На 3 февраля в Николаевской области выявлено 823 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 03.02.2022 из всех 124801 (+823) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 73684 (+459);

Первомайск – 7694 (+96);

Южноукраинск – 4023 (+56);

Вознесенск – 2781 (+14);

Очаков – 2167.

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 198 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3170 (+16) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 231, всего – 114639.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3408, в сутки – 6.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 03.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 751 человек, больной на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 84 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 57 больных и 29 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 98 больных и 8 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 89 больных и 21 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 37 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 9 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 33 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 36 больных и 4 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 5 человек с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 10 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 11 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 29 больных и 8 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 7 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 12 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 44 больных и 16 человек с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 8 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 0.

По состоянию на 03.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 638,91 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,38% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1818,11 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 69,28 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,39% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +64,45% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 03.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,31 %.