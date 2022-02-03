В Мариуполе тик-токер бросал с балкона топор, чтобы снять популярное видео – парня оперативно нашла полиция

В Мариуполе Донецкой области полиция задержала местного жителя , который ради видео для одной из популярный платформ бросал с балкона топор, ставя под угрозу безопасность людей.

Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, 1 февраля в соцсети появилось видео, на котором неизвестный парень бросил с балкона многоэтажки во двор топор. Так, после просмотра видео полиция установила адрес, где снималось видео, и направилась домой к «тиктокеру». Им оказался 21-летний парень.

В полиции добавили, что целью молодого человека было снять видео для социальной сети, которое наберет большое количество просмотров. Сам он рассказал, что не хотел кому-то причинить вред, а лишь желал таким образом «пошутить».

— Я выбросил топор в окно, чтобы снять видео в TikTok. Я понимаю, что я неправ, и я очень извиняюсь, — сказал он.

В результате действий правонарушителя никто не пострадал.

Полицейские составили административный протокол в отношении 21-летнего парня за мелкое хулиганство. Ему грозит наказание от штрафа до исправительных работ и административного ареста.

Напомним, львовских тик-токеров накажут за фейковое похищение человека – из-за них полиция начала спецоперацию.