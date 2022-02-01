В николаевских Ялтах бригада «ЭЛУ Автодорог» ликвидировала четыре незаконных врезки в канализацию

В четверг, 3 февраля, работники «ЭЛУ автодорог» затампонировали несколько незаконных канализационных врезок в дождевую канализацию.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

При обследовании сетей бытовой и ливневой канализации на предмет обнаружения несанкционированных врезок, которые способствуют распространению нечистот и загрязняют экологию региона, бригадой «ЭЛУ автодорог» были обнаружены и ликвидированы 4 незаконных врезки по адресам:

- 6-я Ялтинская, 6 (2);

- 5-я Ялтинская, 62 (1);

- 5-я Ялтинская, 12 (1).

Обследование проводится вместе с работниками Департамента ЖКХ, КП «Николаевводоканал» и представителями администрации Заводского района.

Напомним, что в Николаеве от водоснабжения отключили абонента, у которого с 2013 года накопился долг почти в 20 тысяч гривен.