У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно

В среду, 2 февраля, у берегов Нигерии на нефтедобывающем судне Trinity Spirit произошел взрыв с возгоранием.

Об этом сообщает Daily Trust.

«Сообщаем о прискорбном инциденте, связанном с пожаром, охватившим наш морской объект, FPSO Trinity Spirit, расположенный на терминале Укпокити, после взрыва рано утром в среду, 2 февраля 2022 года», - сказано в заявлении, подписанном главным исполнительным директором компании Икемефуна Окафор.

По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошел в районе Эскравос, штат Дельта.

Первыми спасателями, прибывшими на место аварии, были рыбаки. Однако интенсивность огня не позволила им приблизиться к месту происшествия. Спасатели американской компании Chevron и другой многонациональной нефтяной компании также пытались помочь нигерийской платформе.

Как сообщает издание, инцидент вызвал панику у рабочих, обслуживающих другие нефтяные объекты поблизости.

«Они беспомощно наблюдали, как огонь продолжает бушевать на объекте».

Telegram-канал «NEXTA Live» опубликовал видео с места аварии.

Главный исполнительный директор компании Икемефуна Окафор сказал, что в данный момент сообщений о гибели членов экипажа и команды проекта по добыче нефти не поступало. Однако все они сейчас числятся пропавшими без вести.

«В настоящее время нет сообщений о погибших, но мы можем подтвердить, что до инцидента на борту судна находились десять членов экипажа», - уточнил он.

Напомним, что ранее в Мексиканском заливе загорелся нефтепровод – на поверхность воды вырвалось пламя огня.