В пригороде Николаева мужчина провалился под лед на реке Ингул – с переохлаждением и порезами от льда его достали спасатели

В четверг, 3 февраля, спасатели достали из воды мужчину, который провалился под лед на реке Ингул рядом с селом Мешково-Погорелово Николаевского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о том, что в селе Мешково-Погорелово Николаевского района на реке Ингул под лед провалился мужчина, поступило на спецлинию 101 в 09:06.

По вызову прибыли дежурные отделения 16-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Прибыв на место, выяснилось, что человек находится в 300 метрах от берега и не может выбраться самостоятельно.

В спецкостюмах спасатели добрались до пострадавшего, вытащили из воды в надувную лодку и доставили на берег.

«При разговоре выяснилось, что мужчина пробыл в воде около 40 минут и имел признаки переохлаждения. Спасатели оказали ему первую помощь, потому что он порезал руки о лед и согрели в кунге. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину в больницу», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Баштанке Сотрудник Службы судебной охраны Николаевской области спас ребенка, который провалился под лед.