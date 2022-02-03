В Луцке спасатели освободили ребенка, который застрял в батарее

В Луцке 3 февраля спасатели вытащили ребенка, который застрял в горячей батарее отопления.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области.

На место происшествия отправили сотрудников ГСЧС, в том числе аварийно-спасательный отряд спецназначения.

«К счастью, спасателям удалось освободить ребенка без применения механизированного оборудования», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве спасатели сняли гайку с пальца ребенка.