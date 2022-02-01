СПЕЦТЕМА: В Украине очередной антирекорд по суточному количеству заболевших – зафиксировали более 43,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине в январе 2022 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Омикрон». В стране снова растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. В связи распространением нового штамма «Омикрон», области снова начали переходить в «оранжевые» и «красные» карантинные зоны.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

8:14 За сутки 3 февраля в Украине зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 381, медработников – 873), сообщили в МОЗ.

75 304 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23482 человека, вторую дозу - 28444 человека, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу - 22683 человека.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано – 4 328 человек; летальных исходов – 174; выздоровело – 9 497 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 213 675 человек; выздоровело – 3 660 351 человека; летальных исходов – 100 983 проведено ПЦР-тестирований – 18 404 417.

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.