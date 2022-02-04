В Кривом Озере из-за короткого замыкания горела легковушка

Ночью в пятницу, 4 февраля, в Кривом Озере, во время движения загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 02:24 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля, который двигался по улице Кобзаря в Кривом Озере.

На место выехал дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части 5-го государственного пожарно-спасательного отряда. Пожарные локализовали пожар в 02:31 и ликвидировали в 02:39 на площади 2 квадратных метра, предварительная причина его возникновения — короткое замыкание электропроводки.

От ГСЧС на месте работала одна техника и четыре спасателя, дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в Большой Коренихе из-за замыкания электросети горела кабина мусоровоза.