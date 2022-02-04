В Полтавской области микроавтобус слетел с дороги и перевернулся после столкновения с тремя авто – пострадали 11 человек

Вечером в четверг, 3 февраля, в Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств, в результате которого пострадали 11 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Полтавской области.

В ходе осмотра места происшествия следователям полиции удалось выяснить, что произошло столкновение четырех транспортных средств: грузовика Renault Magnum, под управлением 64-летнего водителя, легковушки Cherry Amulet, под управлением 41-летнего водителя, микроавтобуса Mercedes-Benz -Sprinter», под управлением 40-летнего водителя и седельного тягача Volvo с полуприцепом SANTI, под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП 11 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в местные больницы. Среди травмированных: водители Cherry Amulet и Mercedes-Benz-Sprinter, а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумщины и Киевщины.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения») Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.

Напомним, как возле Николаева на одесской трассе легковушку после столкновения с микроавтобусом разорвало на две части.