За сутки в Николаевской области обнаружили 921 новый случай коронавируса, 146 человек выздоровели и четверо умерли

По состоянию на 4 февраля в Николаевской области выявлен 921 новый подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает Николаевская ОГА.

По состоянию на 04.02.2022 из всех 125 722 (+921) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 74124 (+440);

Первомайск – 7803 (+109);

Южноукраинск – 4090 (+67);

Вознесенск – 2795 (+14);

Очаков – 2172 (+5).

На других территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 286 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 3177 (+7) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 146, всего – 114785. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3412, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 04.02.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 798 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 82 больных;

- городская больница №3 Николаева – 60 больных и 38 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 108 больных и 10 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 94 больных и 18 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 34 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 48 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 8 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 44 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 39 больных и 2 человека с подозрением;

- Баштанская многопрофильная больница – 11 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 8 больных и 7 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 12 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 32 больных и 6 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 41 больной и 7 человек с подозрением;

- Снегиревская городская больница – 17 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 48 больных и 12 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 9 больных;

- роддом №1 Николаева – 0.

По состоянию на 04.02.2022 по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 694,04 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,43% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 1950,12 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 74,56 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 23,32% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом: +63,53% (при допустимом не более +50%).

Загруженность кроватей на 04.02.2022 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,69%.