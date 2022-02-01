Экологи внесли 400 замечаний к проекту Генплана Очаковской ТГ, в который должна войти часть Кинбурнской косы – слушания отложили

В проекте Генерального плана Очаковской территориальной громады, куда должна войти часть Кинбурнской косы, обнаружили многочисленные нарушения в проекте Генплана.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила глава комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета, депутат Алла Ряжских.

В пятницу, 4 февраля, в Очакове состоялись общественные слушания относительно утверждения Генерального плана Очаковской ТГ, куда войдут земли Кинбурнской косы. В ходе мероприятия главы региональных ландшафтных и наионально-природных парков, а также специалисты управления экологии Николаевской областной государственной администрации внесли 400 замечаний к проекту Генплана. В связи с этим, слушания отложили на неопределенный срок.

— Поступило 400 замечаний к проекту. Кроме того, проектант грубо нарушил статью 13 Закона Украины «О стратегической экологической оценке» (О консультации с органами исполнительной власти в процессе стратегической экологической оценки - ПН). Поэтому общественные слушания перенесены на неопределенный срок, - сказала Алла Ряжских.

Кроме того, проектант, как выяснилось, не ездил на Кинбурнскую косу.

— Представитель проектанта на мой запрос, были ли представители проектанта на Косе, ответил: «Нет»! Занавес. Комиссия повторно рекомендовала руководителю ОГА создать рабочую группу по ситуации вокруг проекта Генплана расширений сел Кинбургской косы. Уверена, что совместными усилиями с общественностью, вопросу территории международного значения будет уделено должное внимание, - добавила депутат.

Отметим, проектантом Генплана выступает ООО «Николаевский областной инжиниринговый центр».

Напомним, в Николаевском областном совете решили не обращаться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинет Министров и Верховную Раду Украины из-за расширения земель Очакова и территориальных общин за счет Кинбурнской косы.

Также напомним, ранее в Николаевской ОГА заявили, что Очаков не сможет расширить свои территории за счет Кинбурна, пока не пройдет экологическую экспертизу.

В то же время, в Очаковском городском совете заявили, что хотят расширить свои территории за счет рекреационных и заповедных земель Кинбурнской косы, чтоб привести их в порядок, поскольку за ними, по их словам, присматривают ненадлежащим образом.

В свою очередь, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что очаковские власти хотят упорядочить земельную документацию и определить границы территорий, но использовать заповедные земли не по назначению им никто не даст.

При этом, депутаты от фракции «Слуга Народа» Николаевского областного совета Игорь Савченко и Владислав Мартыченко, будучи членами комиссии по вопросам экологии, решили не голосовать за рабочую группу, цель которой – изучить Генеральный план Очаковской громады, в который должны войти рекреационные земли Кинбурнской косы.