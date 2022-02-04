Николаевец возмутился, что в Ялтах тампонируют врезки в ливневки, несмотря на обещание Сенкевича не делать этого: «Как можно верить такому мэру?»

Бывший председатель комитета самоорганизации рабочего поселка «Ялты» и местный житель Сергей Седляр возмутился тем, что в микрорайоне начали тампонировали незаконные канализационные врезки в дождевую канализацию, хотя мэр Николаева Александр Сенкевич обещал этого не делать.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 3 февраля в николаевских Ялтах бригада «ЭЛУ Автодорог» ликвидировала четыре незаконных врезки в канализацию.

Сергей Седляр сообщил, что через микрорайон идеи ливневая канализация, а полноценной канализационной системы никогда не было и этим вопросом никто не занимался. Поэтому жители осуществляли незаконные врезки в ливневку и все нечистоты сливались туда, которые загрязняли реку.

— Я когда стал председателем комитета самоорганизации рабочего поселка, то начал поднимать этот вопрос, говорил, что люди делают неправильно. Я долгое время добивался, чтобы у нас построили канализацию, потому что все с туалетов стекало в ливневую канализацию. Помогал бывший мэр Владимир Чайка, депутаты Юрий Гранатуров и Сергей Карцев. Начались работы. Приезжал мэр Александр Сенкевич. В 2020 году сдал канализацию и насосную станцию, пообещал людям, что отключать никого не будет и тампонировать, потому что из всех микрорайонов мы дольше всех ждали. Говорил, что просто подключат канализацию. Кучу всего наобещал, а тут приходят коммунальщики и тампонируют. Как можно верить такому мэру? Когда пришли коммунальщики был только я с женой, а их - человек 15. И я всем сказал, что таких как они, как Яковина, как Дмитрук, как Сенкевич, который врет, их нужно палкой гнать, - возмутился Сергей Седляр.

Он отметил, что жители недовольны такой ситуацией и готовы к радикальным действиям - набрать в ведра нечистоты и прийти с ними под администрацию и кабинеты чиновников. Мужчина подчеркнул, что до этого все жители согласны были заплатить за изготовление техусловий на подключение к канализации и само подключение.

— Мы просто соберемся, наберем в ведра канализацию и выльем под администрацией. По микрорайону бежит вода и вся эта гадость, плюс сливается все с мойки, магазина. Мы готовы заплатить деньги за подключение, проекты, но когда? Когда было последнее совещание, Тельпис мне сказал, что когда делали проект на канализацию, то не учли приборы учета, поэтому обещали до конца 2021 года все сделать, а в начале 2022 года подключить. Но, что они сделали? Они пришли тампонировать. Это нормально? Мы можем и дальше лить в ливневую канализую и никто не узнает, но мы же так не хотим. Подключите нас нормально, сделайте по-человечески. Ни один район в городе не проводили за свой счет ни воду, ни газ, ни канализацию, а мы все сделали за свои деньги, - прокомментировал бывший председатель комитета самоорганизации рабочего поселка «Ялты».

Напомним, что в конце октября 2020 года стало известно, что в николаевских Ялтах построили канализацию – горвласть обещала субсидировать подключение социально незащищенных слоев населения. Мэр Александр Сенкевич тогда отмечал, что «было бы неэтично штрафовать людей не давая им возможность альтернативного подключения».

Как известно, в феврале 2019 года УКС заключил договор с фирмой «ВиК Технологии» на новое строительство канализации на территории жилого фонда частного сектора в микрорайоне Ялты за 6 миллионов 994 тысячи 251 гривну. Изначально срок выполнения работ был указан до конца 2019 года, однако позже договор продлили еще и на 2020 год. В сентябре 2020 года после корректировки проекта чиновники заключили с подрядчиком дополнительный договор на еще 1 миллион 365 тысяч 145 гривен.