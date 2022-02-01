Николаевские силовики провели совместные учения, отработав ликвидацию массовых беспорядков – «нарушителей» поместили в спецавтомобили и доставили в подразделение полиции

В пятница, 4 февраля, состоялись совместные учения, к которым были привлечены подразделения полиции Николаевщины, военнослужащие Национальной гвардии Украины, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, а также представители местных властей. Для координации тренировочных учений был создан оперативный штаб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители отработали алгоритмы действий в случае усложнения оперативной обстановки. Главной задачей полицейских было не допустить каких-либо противостояний и предупредить нарушение публичной безопасности.

Во время воспроизводства ситуации с нарушением общественного порядка правоохранители отрабатывали практическую составляющую с привлечением военнослужащих Национальной гвардии Украины, полиции диалога, бойцов роты полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции и взрывотехников.

Отмечается, что по сценарию массовые беспорядки были приостановлены, а наиболее активные нарушители публичной безопасности были задержаны и спецавтомобилем доставлены в территориальное подразделение полиции.

«Поставленные задачи были выполнены благодаря слаженности всех силовых ведомств Николаевщины», - говорится сообщении.

Напомним, как в Центральном райсуде Николаеве силовики провели масштабные учения, где отрабатывали взаимодействие во время конвоирования.